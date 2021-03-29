Популярная украинская певица Анастасия Приходько рассказала о том, какой позитив она нашла во время пандемии коронавируса. Звезда призналась, что наконец занялась вещами, которые откладывала на потом, и избавилась от токсичных людей вокруг себя.

Известная украинская артистка Анастасия Приходько обнародовала жаркое фото топлес в пиджаке. Также она поделилась редкими размышлениями с поклонниками. Звезда призналась, что для нее пандемия коронавируса стала не только негативным явлением.

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Приходько о позитиве пандемии

Знаменитость призналась, что за прошедший тяжелый год у нее было достаточно времени, чтобы обдумать важные вещи. Ведь до карантина она жила, по словам певицы, в бешеном ритме, не замечая солнце и пение птиц за окном.

Мне начинает нравится сидеть дома... Конечно, меня это пугает в себе, потому что я думала, что не создана для семьи, уюта, домашних дел. Но нет! Создана, еще и как!

– считает Анастасия.

Приходько призналась, что раньше она была убеждена, что не умеет разбираться в делах, связанных с налоговой. Однако во время локдауна певица научилась понимать коммунальные платежи, хотя вообще не знала до карантина, что это, и зачем это знать.

Анастасия Приходько добавила, что ей стало интересно всем этим заняться. Звезду раздражали все незаконченные дела, отложенные "на потом". Но сейчас она нашла в себе силы все это изменить. Также артистка похвасталась важным достижением.

Я избавилась от огромного количества ненужных мне людей! Начиная от записной книжки, заканчивая личным общением! Просто давно надо было это сделать, но не было времени и казалось, что не так уж это и важно. А я хочу сказать, что очень важно!

– написала знаменитость.

Анастасия Приходько добавила, что ненужные люди – токсичны, и они в любом случае неважны. Звезда призналась, что такое правило действует не только на людей.

"И так во многом, я навела порядок в доме, с переезда в дом много вещей не трогала, выбросила все, что только можно! Я не люблю, когда лежит "на всякий случай", пригодится – пойду куплю!" – рассказала певица.

Звезда добавила, что сделала множество дел: "В общем миллион дел сделала за год, которым я, откровенно говоря, горжусь! И жизнь, которую мы создали с мужем за год эпидемии, теперь совсем другая! Мы стали больше уважать друг друга, любить, переживать, мечтать, и с каждым днем я хочу все больше и больше проводить время с семьей".

Мы стали другими! Мы стали лучше! Мы стали сильнее! Всех лишних, кто нам завидовал, пытался нас поссорить, кто хоть кривое слово говорил о моей семье, я убрала из нашей жизни! И все потому что я это стала слышать, видеть, замечать! В пандемии есть и свои плюсы! У меня лично их много!

– подытожила Анастасия Приходько.