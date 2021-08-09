Анастасия Приходько рассказала, как без диет похудела на 20 килограммов

Четыре месяца назад Анастасия Приходько родила третьего ребенка – сына, которого назвала Лука. После родов она похудела на рекордные 20 килограммов! Избавиться от лишнего веса ей удалось без диет и тренировок.

По словам артистки, весь секрет в том, что последние четыре месяца она ест только вареную и приготовленную на пару пищу. Более того, Анастасия Приходько не позволяет себе наедаться на ночь или заедать стресс. Она питается по специальному графику, по часам.

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Никаких особых диет не придерживалась. Это все "диета" для грудного вскармливания. И как результат – килограммы исчезают сами по себе,

– рассказала Анастасия Приходько.

Она не скрывает, что устала от расписанного по часам рациона, ведь четвертый месяц "питается по табличкам". Однако певица рада тому, что строгий рацион позволяет ей не заниматься спортом.

"Мне только этого не хватает! Спортом я не занимаюсь! Это немного не мое", – заявила Приходько.

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