Анастасия Приходько призналась, какие дорогие подарки готовит детям на Новый год

В марте этого года Анастасия Приходько стала многодетной матерью. Если младший сын Лука еще не просит подарков на Новый год, то старшие дети хотят айфон и наушники.

Дочери Анастасии Приходько Нане – 11 лет, старшему сыну Гордею – только 6 лет. Однако они хорошо разбираются в трендах. У Святого Николая дети попросили костюмы из вирусного сериала "Игра в кальмара". В то время как на Новый год заказали куда более дорогие подарки.

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Что Анастасия Приходько подарит детям на Новый год

Певица запрещает дочери и сыну "залипать" в телефоны, однако под елку они хотят гаджеты – наушники AirPods и новенький айфон.

Они вдвоем хотят AirPods на Новый год, а старшая дочь так намекнула, что сейчас очень старается в плане занятий, она хочет новый айфон,

– рассказала Анастасия Приходько.

Артистка утверждает, что такой дорогой подарок не разбалует 11-летнюю Нану. Она якобы уже четыре года ходит с шестым айфоном и не капризничает.

"Все по очереди. Если хорошо закончит школу, мы ей подарим, если нет, то пусть простит. У нас так было в прошлом году, она осталась без подарка", – добавила Анастасия Приходько.

Анастасия Приходько с сыном и дочерью / Фото из инстаграма певицы