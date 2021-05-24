Анастасия Приходько показала обвисший после родов живот: откровенное фото в белье

Два месяца назад певица Анастасия Приходько родила третьего ребенка. После родов она быстро сбрасывала вес, но вернуться в идеальную форму ей не удалось. Знаменитость показала обвисший живот и пожаловалась на хейтеров.

34-летняя артистка ошарашила публику откровенным фото. В гостиной на фоне фортепиано Анастасия Приходько позировала в сером комплекте белья. Она накинула белую рубашку, которую оставила расстегнутой, поэтому крупным планом засветила обвисший после третьих родов живот.

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Я не стесняюсь быть настоящей. Лишние килограммы, растяжки, обвисший живот, обвисшая грудь, неухоженность,

– эмоционально написала Анастасия Приходько.

Она призналась, что была готова пройти через послеродовую депрессию, гормональный сбой и лишние килограммы ради материнства. Таким образом артистка решила поддержать всех, кто комплексует из-за внешнего вида после рождения ребенка. Приходько убеждена, что главная миссия женщины – подарить новую жизнь, поэтому каждая мать должна гордиться своим телом.

"Я горжусь своей полоской на животе, которая каждый день напоминает мне о сыне. Я не стыжусь своего живота, который обвис и похож на терку. Да, у меня целлюлит, потому что я ела и помогала расти моему ребенку! Я горжусь своим животом. Я с гордостью его показываю вам. Я горжусь, что стала мамой в третий раз! Я хочу поддержать каждую маму, я знаю, как это сложно", – подчеркнула Анастасия Приходько.



Анастасия Приходько в белье / Фото из инстаграма певицы

Отметим, в начале апреля артистка признавалась, что весила 60 килограммов. Всего через несколько недель после родов она увидела минус 10 на весах, однако уже тогда она понимала, что впереди большая работа над собой.