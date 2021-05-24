Анастасія Приходько показала обвислий після пологів живіт: відверте фото в білизні

Два місяці тому співачка Анастасія Приходько народила третю дитину. Після пологів вона швидко скидала вагу, однак повернутися в ідеальну форму їй не вдалося. Знаменитість показала обвислий живіт і поскаржилася на хейтерів.

34-річна артистка ошелешила публіку відвертим фото. У вітальні на тлі фортепіано Анастасія Приходько позувала в сірому комплекті білизни. Вона накинула білу сорочку, яку залишила розстібнутою, тому великим планом засвітила обвислий після третіх пологів живіт.

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Я не соромлюся бути справжньою. Зайві кілограми, розтяжки, обвислий живіт, обвислі груди, недоглянутість,

– емоційно написала Анастасія Приходько.

Вона зізналася, що була готова пройти через післяпологову депресію, гормональний збій та зайві кілограми заради материнства. У такий спосіб артистка вирішила підтримати всіх, хто комплексує через зовнішній вигляд після народження дитини. Приходько переконана, що головна місія жінки – подарувати нове життя, тому кожна мати повинна пишатися своїм тілом.

"Я пишаюся своєю смужкою на животі, яка кожен день нагадує мені про сина. Я не соромлюся свого живота, який обвис і схожий на тертку. Так, у мене целюліт, бо я їла і допомагала рости моїй дитині! Я пишаюся своїм животом. Я з гордістю його показую вам. Я пишаюся, що стала мамою втретє! Я хочу підтримати кожну маму, я знаю, як це складно", – наголосила Анастасія Приходько.

Анастасія Приходько в білизні / Фото з інстаграму співачки

Зазначимо, на початку квітня артистка зізнавалася, що важила 60 кілограмів. Всього за кілька тижнів після пологів вона побачила мінус 10 на вагах, однак вже тоді вона розуміла, що попереду велика робота над собою.