Немного хуже издевательств: Анастасия Приходько заинтриговала заявлением о конфликте с Меладзе

После победы на "Фабрике звезд 7" Анастасия Приходько подписала контракт с Константином Меладзе. Они проработали вместе всего несколько лет, но продюсера она считает "очень тяжелым человеком". Между ними было что-то, что довело ее до панических атак.

В прошлом году Анастасия Приходько проговорилась, что с Константином Меладзе у нее своя история, которая может стать очередным скандалом шоу-бизнеса. Делиться этим во время войны артистка не хочет, ведь это ее душевная травма, что вызовет у людей жалость.

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Приходько заинтриговала заявлением о конфликте с Меладзе

Я не могу рассказать сейчас. Я очень не люблю, когда меня жалеют. Я знаю, что если начну говорить об этом, эта тема очень поднимется, а я не хочу этого. Я не готова снова так тревожить свою душу, потому что это произошло неоднократно. Это длилось круглый год – с 2009 по 2010 года. Чтобы не соврать, вылезала я из этой истории, наверное, лет пять. Я вот сейчас говорю, а меня начинает внутри трусить,

– рассказала Анастасия Приходько.

Она подчеркнула, что это "чуть хуже", чем моральное издевательство со стороны Меладзе.

"Я не буду ничего комментировать, потому что это как ящик Пандоры открыть. Это такая боль была. Я понимаю, откуда у меня панические атаки. Это оттуда все", – добавила певица.