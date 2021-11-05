"Аналогов проекта нет ни в одной стране мира": группа KAZKA выпустила третий альбом SVIT

Украинская группа KAZKA презентовала свой третий альбом, в который включила разные песни с первыми звездами Украины, а также саундтреки к песням и собственные авторские хиты. Такой альбом стал настоящим музыкальным экспериментом для музыкантов.

Как сообщили в пресс-службе коллектива, на поклонников группы ждут саундтреки к анимационному сериалу "KAZKA: Тайна Чарголоса", сериалу "Моя любимая Страшко", фильмам "Любовь и блогеры" и "Чернобыль". А также немало дуэтов, в частности песня "Зірочка", записанная в дуэте с Тиной Кароль, "Поруч" – вместе с ALEKSEEV, "Не своя" – дуэт с ROXOLANA и яркая коллаборация с автором большинства треков группы, саундпродюсером RUNSTAR.

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Также в третьем альбома группы можно будет услышать несколько неожиданных каверов на украинские песни и последний хит группы "Мята". Альбом SVIT уже доступен на всех музыкальных платформах.

"В этом альбоме мы пошли на музыкальный эксперимент и собрали саундтреки, дуэты и каверы. Все они разные по стилистике и посланиям. Мы сделали то, что уже давно хотели реализовать, ведь в мире, который так стремительно меняется, не стоит ограничивать себя каким-то одним музыкальным форматом. На обложке пластинки мы решили использовать наш новый логотип и эмблему нашей метавселенной KAZKA SVIT. Для нас новая айдентика – это сочетание творчества, национального культурного кода и этнических мотивов, которые заложены в нашей ДНК", – прокомментировала выход альбома солистка группы Александра Зарицкая.

По словам продюсера группы Юрия Никитина, аналогов такого проекта в мире еще нет. Ведь такой мультиформат является абсолютно новым как для Украины, так и зарубежных стран.



Группа KAZKA выпустила третий альбом SVIT / Фото пресс-службы

Тур по Украине и США

Кроме выхода альбома SVIT, группа KAZKA откроет продажу билетов на концертный тур "KAZKA. SVIT", который стартует в марте 2022 года серией концертов в городах США. После этого музыканты вернутся в Украину и покажут свое шоу во всех областных центрах страны. Кульминацией тура станет концерт в киевском Дворце спорта, который состоится 24 мая. Билеты в продаже – с 5 ноября.

Список песен альбома SVIT: