"Это удивительно": сеть умиляет англоязычный кавер хита "Обійми" от американца Эллиса Голла

Американские музыканты Эллис Голл, Джордж Витти и украинская певица Марианна Головко создали англоязычную версию песни "Обійми". Это один из самых известных треков "Океана Эльзы".

Одна из самых известных композиций группы "Океана Эльзы" – "Обійми" – зазвучала на английском языке. Ее перепели, чтобы поддержать Украину.

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Англоязычный кавер "Обійми"

Американский композитор Эллис Голл, обладатель Грэмми и Эмми Джордж Витти создали кавер на песню "Обійми". Вместе с ними работала украинская вокалистка Марьяна Головко.

Сооснователь квинтета CRBQ Алек Берфилд рассказал о том, как родилась идея записать свое видение композиции.

Мы с братом Гаем Берфилдом искали способ помочь Украине еще два года тому назад. У моего брата в штате Массачусетс живут пятеро членов семьи, бежавшей из Мариуполя, поэтому мы глубоко связаны с Украиной. Мы надеемся, что это видео понравится зрителям,

– заметил Алек Берфилд.

Все средства, которые музыканты соберут для просмотра ролика, будут переданы Украине.

Эллис Голл, Джордж Витти и Марьяна Головко – Hug Me: смотрите видео онлайн

В сети украинцы и иностранцы тронуты новой версией песни и благодарят артистов за поддержку:

"Спасибо вам за работу";

"Искренне спасибо";

"Так красиво, спасибо от Украины";

"Какое хорошее звучание";

"Спасибо. Это удивительно";

"Блестящее".

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