Alyosha очаровала сеть волшебным фото с детьми
Источник:инстаграм Alyosha
Популярная украинская певица Alyosha поделилась с поклонниками новым фото. Она показала редкий кадр с прогулки с детьми.
Известная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) не столь активна в социальных сетях, как другие ее коллеги. И она все равно любит делиться с аудиторией новыми фотографиями. На днях она опубликовала новое фото на личной странице.
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Новое фото Alyosha с детьми
Артистка сделала селфи во время прогулки с детьми по парку. На фото позировали все – звездная мама, маленькая Мария, которая лежала в коляске, Роман и Марко. Все члены семьи мило улыбались на камеру. "Мое сердце", – написала звезда под снимком.
Для прогулки Alyosha выбрала комфортное платье. Она предстала перед камерой в сером топе с черной вставкой. Волосы певица собрала в низкий хвостик для удобства. Лена не стесняется показываться без макияжа и на этот раз она продемонстрировала естественную красоту.
Alyosha с детьми / Фото с инстаграма звезды
Поклонники поделились впечатлениями от нового фото знаменитости с детьми:
- "Какие вы хорошие";
- "Великолепная семья";
- "Тополята";
- "Классные такие";
- "Какие вы хорошенькие! Пусть вам везет";
- "Ребята очень на вас похожи".