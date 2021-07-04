Alyosha очаровала сеть волшебным фото с детьми

Популярная украинская певица Alyosha поделилась с поклонниками новым фото. Она показала редкий кадр с прогулки с детьми.

Известная украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) не столь активна в социальных сетях, как другие ее коллеги. И она все равно любит делиться с аудиторией новыми фотографиями. На днях она опубликовала новое фото на личной странице.

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Новое фото Alyosha с детьми

Артистка сделала селфи во время прогулки с детьми по парку. На фото позировали все – звездная мама, маленькая Мария, которая лежала в коляске, Роман и Марко. Все члены семьи мило улыбались на камеру. "Мое сердце", – написала звезда под снимком.

Для прогулки Alyosha выбрала комфортное платье. Она предстала перед камерой в сером топе с черной вставкой. Волосы певица собрала в низкий хвостик для удобства. Лена не стесняется показываться без макияжа и на этот раз она продемонстрировала естественную красоту.



Alyosha с детьми / Фото с инстаграма звезды

Поклонники поделились впечатлениями от нового фото знаменитости с детьми: