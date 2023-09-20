Специфические люди, – Alyosha ответила, смогут ли Потап и Дорн вернуть популярность

Певица Alyosha высказалась об артистах Потапе и Иване Дорне, частично потерявших свою популярность. Она рассказала, как относится к этим исполнителям

Украинская певица Alyosha (Елена Тополь) ранее сотрудничала с Потапом и однажды пела с Иваном Дорном. Слава Демин предположил, что эти артисты потерялись во время войны. Артистка высказала свое мнение.

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Alyosha высказалась о Потапе и Дорне

Исполнительница считает, что Потапу и Ивану Дорну уже не нужно возвращать свою популярность.

Я думаю, что им это не нужно. Я так ощущаю. Думаю, что ему это уже надоело. Это такие люди, очень специфические,

– высказалась артистка.

Alyosha призналась, что хорошо знает Потапа и его характер. По ее мнению, реперу постоянно хочется менять направление. Он непостоянен и не может находиться в одном. Также певица высказалась об Иване Дорне.

"Дорн вообще специфический человек. Он очень не похож на других. То, что у него в музыкальной сфере происходит – он ни на кого не похож, у него свое чувство музыки. У него есть свои слушатели, своя аудитория. Потому что он делает то, что хочет делать", – поделилась звезда.

Интервью с Alyosha: смотрите видео онлайн

Об этих артистах высказывался Yarmak

Недавно защитник резко высказывался о Потапа и Ивана Дорна. По его мнению, чтобы эти артисты вернулись в информационное и культурное пространство, им нужно совершать поступки высокого уровня. Yarmak был бы рад увидеть их на фронте.

"У нас каждый день умирают идейные люди, которые перестраивали страну, пока они зарабатывали миллионы долларов в России, нормально себя чувствовали, дискредитировали наших патриотов… Эти люди никак не влияют на нашу победу. Мы все эти годы без них боролись и без них победим", – говорил рэпер.