Alyosha возвращается в Украину: "Уже не могу"

Певица Alyosha с детьми находится в США, а ее муж Тарас Тополя – на фронте. Звезда призналась, что больше не может без любимого, потому возвращается в Украину, чтобы увидеться с ним.

Уже пятый месяц Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) живет на расстоянии с любимым. Чтобы уберечь детей от войны, звездная мамочка уехала с ними в Соединенные Штаты Америки. С Тарасом удается разговаривать только по телефону.

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Alyosha возвращается в Украину

В новом интервью артистка призналась, что планирует вернуться в Украину, чтобы увидеться с мужем, с первого дня войны защищающим страну от российских оккупантов. Елена рассказала, что во время разлуки каждый день пытается общаться с любимым телефоном, однако это не всегда возможно, поскольку Тарас часто бывает на дежурствах.

Alyosha подчеркнула, что они не та пара, на которую влияет расстояние. У влюбленных есть трое детей, они все делают ради них. Именно дети дают Тарасу сил, что он должен быть здоров, жив, цел.

Я лечу в Украину к нему, потому что просто уже не могу – хочу мужа увидеть, обнять,

– призналась Елена.



Alyosha и Тарас Тополя с детьми / Фото из инстаграмма артистки

Напомним, ранее Тарас Тополя рассказывал, что дети и жена в США живут у его мамы и отчима. Мама артиста работает на невестку и внуков, обеспечивает их всем необходимым. А также помогает с детьми, когда Елена отправляется на благотворительные концерты. Больше читайте по ссылке.

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