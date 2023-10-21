Alyosha сменила сценический псевдоним: под каким именем она выступает и как отреагировали фаны

В прошлом месяце украинская певица Alyosha заявила, что хочет сменить свое сценическое имя. Наконец, звезда решилась на такой шаг и анонсировала концерт под новым псевдонимом.

Теперь Alyosha будет выступать как Елена Тополя. В начале сентября певица вернулась домой после полутора лет жизни в США.

Интересно Тарас Тополь назвал секрет, как ему и Alyosha удалось спасти брак во время войны

Alyosha сменила сценический псевдоним

После возвращения Alyosha решила сменить сценическое имя. Раньше она просила поклонников помочь ему выбрать псевдоним для сцены.

Теперь звезда анонсировала свое первое выступление под настоящим именем. Артистка опубликовала фото афиши, где указано, что она – Елена Тополя.



Alyosha выступит под новым псевдонимом / Фото с ее инстаграммы

Под псевдонимом Alyosha певица в последний раз выступила 19 октября.

Реакция сети

Поклонники артистки в восторге от нового псевдонима. Они отметили, что ей это имя очень подходит и максимально отражает Елену: