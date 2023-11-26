Alyosha удивила цифрой на весах: на сколько килограммов похудела звезда

Певица Alyosha рассказала, что потеряла много килограммов из-за стресса. Она призналась, сколько сейчас весит.

Украинская певица Alyosha рассказала, что еще более 10 лет назад весил около 60 килограммов. Но сейчас она очень похудела.

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Alyosha очень похудела

Я была немного полнее. Я похудела на 10 кг. Сейчас я вешу 44. Для меня это сейчас из-за того, что это стресс. Это такие эмоции, которые сжигаются физически. Но я стараюсь есть,

– поразила артистка.

Alyosha заметила, что не устраивает для себя диеты или что-либо – а просто не успевает поесть. Звезда предполагает, что впоследствии ей удастся снова прибавить в весе.

"Надеюсь, что это такой период просто и он пройдет. Он пройдет, обязательно, и я немного наберу. Я все себе позволяю, я себя не ограничиваю, у меня просто иногда нет времени. Я не успеваю. Когда я устаю, приезжаю, мне не лезет. Я просто иду в душ и ложусь спать", – добавила певица.



Alyosha / Фото с инстаграма Alyosha

Ранее артистка показывала, как выглядела около 20 лет назад – в начале своей карьеры. Alyosha обнародовала архивное фото, где встала в узких джинсах с низкой талией и черно-белом топе. Тогда у певицы были длинные белокурые волосы, которые она укладывала волнами.