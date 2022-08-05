"Как можно играть, когда сирены": Alyosha упрекнула родителей, которые не вывезли детей за границу

Если бы не трое детей, певица Alyosha пошла бы служить вместе с мужем Тарасом Тополей. Однако, как многодетная мама была вынуждена уехать в США. Так, звезда не понимает родителей, которые до сих пор сидят с детьми в Украине.

В Украину певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) приезжала в июле, чтобы встретиться с мужем Тарасом Тополей, передает 24 канал. Однако детей с собой не брала. Артистка говорит, что не хочет рисковать их жизнью, ведь в Киеве все еще небезопасно.

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Alyosha упрекнула родителей, которые не вывезли детей из Украины

Звезда откровенно не понимает родителей, которые испытывают удачу и все пять месяцев войны живут в Украине.

Уезжайте и сидите за границей, пока не закончится война. Увозите детей. Отдавайте своим родным за границей, а сами возвращайтесь, если не можете быть не в Украине. Это новое поколение, их нужно сохранить. Я не знаю, как люди безопасно сидят в парке, дети играют на площадках, когда сирены. Так нельзя,

– эмоционально выразилась Alyosha.

Ее дети – Марк, Роман, Мария – приедут в Украину только тогда, когда будет вполне безопасно. "Я не могу их привести. Не хочу. Я бы советовала всем сейчас не думать, что они в безопасности", – сказала певица в интервью 24 каналу.

Alyosha с семьей / Фото с инстаграма певицы

Сама Alyosha приедет в Украину уже в конце августа – после нескольких благотворительных концертов в США, на которых будет собирать деньги на дорогие приборы для батальона любимого.

"Знаю потребности батальона, в котором сейчас служит Тарас. Знаю, что для них определенные вещи просто необходимы, чтобы спасать людей, успевать делать это… Они очень дорогие, но я понимаю, что жизнь дороже. Буду делать все, что от меня зависит", – рассказала нам артистка.

Интервью с Alyosha в видеоформате: смотрите видео онлайн