Alyosha показала обольстительный образ в ярком боди: соблазнительное фото

Популярная украинская певица Alyosha поделилась с поклонниками новым пикантным образом. Она засветила роскошную фигуру в обтягивающем боди.

Известная украинская артистка Alyosha (настоящее имя – Елена Тополь) редко публикует откровенные фото на личной странице в инстаграме. Но на днях она произвела настоящий фурор в сети.

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Горячее фото Alyosha

Исполнительница соблазнительно позировала перед объективом на фоне окна. Для нового горячего фото она надела обтягивающее красное боди, которое удачно подчеркивало безупречную фигуру звезды и ее хрупкую талию.

Alyosha накинула сверху оригинальную рубашку оверсайз, которая переливалась цветами и добавляла образу перчинки.

Волосы она распустила и уложила нежными локонами. На лице певица сделала красивый макияж. Alyosha подчеркнула глаза золотистыми тенями и черными стрелками, а губы накрасила нюдовой помадой.

Как часто вам хочется говорить на темы, на которые никто из вашего окружения не хочет даже думать? Не с кем поделиться переживаниями, открытиями, вопросами и ответами? Да, это знакомо каждому,

– поделилась мыслями артистка.

"Так мало правды, подлинности и искренности здесь... Не забывайте жить, друзья, без этих всех гаджетов. Ищите подлинность в людях и сами не прячьтесь под масками сетей, каждый из нас уникален, неповторим и прекрасен! Не надо пытаться походить на кого-то... Вы есть настоящий эксклюзив во всем проявлении!"– подытожила Alyosha.



Alyosha / Фото из инстаграма звезды

Поклонники звезды засыпали ее комплиментами в комментариях под публикацией: