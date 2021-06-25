Alyosha показала звабливий образ у яскравому боді: спокусливе фото

Популярна українська співачка Alyosha поділилась з шанувальниками новим пікантним образом. Вона засвітила розкішну фігуру в обтислому боді.

Відома українська артистка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) рідко публікує відверті фото на особистій сторінці в інстаграмі. Та днями вона викликала справжній фурор у мережі гарячим кадром.

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Гаряче фото Alyosha

Виконавиця спокусливо позувала перед об'єктивом на тлі вікна. Для нового гарячого фото вона одягнула обтисле червоне боді, яке вдало підкреслювало бездоганну фігуру зірки та її тендітну талію.

Alyosha накинула зверху оригінальну сорочку оверсайз, що переливалась кольорами та додавала образові перчинки.

Волосся вона розпустила та вклала ніжними локонами. На обличчі співачка зробила красивий макіяж. Alyosha підкреслила очі золотистими тінями й чорними стрілками, а губи нафарбувала нюдовою помадою.

Як часто вам хочеться говорити на теми, на які ніхто з вашого оточення не хоче навіть думати? Немає з ким поділитися переживаннями, відкриттями, питаннями й відповідями? Так, це знайомо кожному,

– поділилась думками артистка.

"Так мало правди, справжності й щирості тут… Не забувайте жити, друзі, без оцих усіх гаджетів. Шукайте справжність в людях і самі не ховайтеся під масками мереж, кожен з нас унікальний, неповторний і прекрасний! Не треба намагатися бути схожим на когось... Ви є справжній ексклюзив у всьому проявленні!" – підсумувала Alyosha.



Alyosha / Фото з інстаграму зірки

Прихильники зірки засипали її компліментами у коментарях під публікацією: