С сине-желтым флажком в руках: Alyosha тронула новым фото дочери от Тараса Тополи

Певица Alyosha в День Независимости поздравила украинцев. Она показала новое фото подросшей дочери.

Украинская певица Alyosha опубликовала трогательное сообщение 24 августа, в День Независимости. Она поделилась милым фото.

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Alyosha показала дочь

Исполнительница обнародовала новое фото самой молодой дочери Марии. Девочка позировала с сине-желтым флажком в руках.

Сегодня День Независимости нашей страны отмечаем в условиях полномасштабной войны, снова доказывая, что Украина независимое государство. Многие испытания выпали на ее судьбу, и мы верим, что она преодолеет все трудности и станет еще лучше, чем была. Верим в нашу победу, в наших воинов, в силу нашего духа!

– поздравила звезда с праздником.



Дочь Тополи / Фото из инстаграма Alyosha

Alyosha вернется в Украину

На днях Тарас Тополя признался, что его жена вместе с тремя детьми вернется в Украину. С начала полномасштабного вторжения Alyosha с сыновьями и дочерью находилась в США, где живут родные Тополи.

Елена Тополя приедет домой 30 августа, дети пойдут в сад и школу. Тарас Тополя рассказал, что жена волнуется из-за возвращения. Но певец заверил, что заставит детей прятаться в укрытие или соблюдать правила двух стен во время воздушных тревог.