Alyosha показала всех троих детей от Тараса Тополи и обратилась к мужу: милое фото

Певица Alyosha поделилась редким фото со всеми тремя детьми. Жена Тараса Тополя посвятила сообщение им и своей маме в День матери.

Украинская певица Alyosha поделилась трогательной корреспонденцией на личной странице. Она опубликовала его вчера ко Дню матери.

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Alyosha показала детей

Исполнительница ко Дню матери высказалась о том, что для каждого из нас означает это слово, и какую важную роль играют родители.

Мамочка. Как много значит для всех нас это слово… В этом слове океаны любви и доброты, уроков и помощи, веры и святой молитвы… Моя мамочка. Люблю сильно и спасибо за все! Вы с отцом мои крылья,

– поделилась певица.

Также Alyosha вспомнила о детях и показала редкое фото, на котором все ее дети – старшие сыновья Роман, Марк и младшая дочь Мария.

"Невероятная честь – быть мамой! Невероятное счастье – детки! Они являются тем потоком воздуха, в котором расправляешь свои крылья. Любимый – ты подарил это желание летать! С тобой рядом хоть на край света! семью!".

Дети Alyosha / Фото с инстаграма звезды

Звезды делятся фото в День матери