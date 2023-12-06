Елена Тополя резко ответила на слухи о проблемах в браке с мужем

Несколько месяцев назад Елена Тополя вернулась в Украину. Она ответила на предположение, что это решение было принято из-за неурядиц в отношениях с мужем.

Украинская певица Елена Тополя, известная ранее под псевдонимом Alyosha, отреагировала на сплетни вокруг ее отношений с мужем, Тарасом Тополей. Она призналась, что не следила за провокационными новостями, пока была за границей.

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Елена Тополя об отношениях с мужем и возвращении в Украину

Я не видела новостей о том, что мы якобы чуть не расстались с мужчиной из-за расстояния. Не знаю кто это писал. Пусть таким людям все вернется – каждому по их делам,

– высказалась Елена Тополя.

Певица рассказала, что по возвращении в Украину очень счастлива. Она скучала по мужу и семейной атмосфере – этого не хватало больше всего. Но сейчас и Елена, и дети возвращаются к привычной жизни.

"Малыши пошли в школу и садик. По Америке они не скучали, немножко – по детскому летнему лагерю, по тем периодам, когда им не нужно было ходить на занятия – вот это вспоминают с радостью".



Елена Тополя с мужем и детьми / Фото из инстаграма

Что Елена Тополя говорила о возвращении