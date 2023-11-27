Жена Тараса Тополи честно сказала, готова ли родить четвертого ребенка

Певица Елена Тополя, которая недавно отказалась от псевдонима Alyosha, рассказала, планирует ли четвертого ребенка.

Известно, что с певцом и лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей Елена воспитывает троих детей: сыновей Романа и Марка, а еще дочь Марию.

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Елена Тополя призналась, готова ли родить четвертый раз

Певица поделилась, что они с Тарасом планировали только первого ребенка. Вторая и третья беременность случились неожиданно, но дети были желанными. Поэтому артистка не прочь еще одного ребенка.

Я не планирую. Но если ребенок снова придет ко мне, я его приму с радостью. Запланированный у нас Ромка был. Мы работали над этим вопросом. Маркусь появился у нас неожиданно, и Марийка появилась у нас неожиданно. Но не было вопроса: мы оставляем или не оставляем,

– отметила она.

Тополя рассказала, что у нее возникли проблемы со спиной после последней беременности. Тогда, собственно, и здоровье ухудшилось.

Беременности отличались. Третьи роды были тяжелыми, у меня очень большой живот был. После третьих родов дает знать о себе спина. Чувствовалось, что здоровье где-то с Марией вышло,

– сказала женщина.

Многодетная мама откровенно призналась, что самыми сложными оказались первые роды. Они длились более 13 часов. А вот самым легким стало рождение третьего ребенка: быстрее, чем через два часа.

Первые две беременности были более легкими. Но первые роды были тяжелыми, длились 13 часов. Это было в Америке. Маркусь родился уже гораздо легче, но у него было обвитие. Мы, конечно, проверялись сразу, ездили на необходимые процедуры и проверки, все обошлось и все хорошо. С Марией были самые легкие роды, за полтора часа все произошло,

– отметила звезда.

Интервью Елены Тополи: смотрите видео онлайн

О детях Елены и Тараса Тополи