Попросила помощи: Alyosha заявила, что хочет сменить псевдоним
Источник:Alyosha
Певица Alyosha обратилась к своим поклонникам. Она призналась, что готова сменить сценическое имя, но не знает, какой новый псевдоним выбрать.
Настоящее имя украинской певицы Alyosha – Елена Тополя. На днях она призналась, что многие поклонники пишут ей с предложением изменить свое сценическое имя.
Интересно Alyosha в дуэте с исполнителем-дальнобойщиком выпустила мощный трек о войне: "Сильно"
Alyosha хочет изменить псевдоним
Артистка согласилась со своими подписчиками. Но в то же время отметила, что изменение псевдонима будет трудным процессом.
Сижу и думаю над тем, что много фанов, много поклонников моих давно мне с любовью, нежно и ласково пишут: "А не хотели бы вы изменить свой псевдоним?". Я думаю об этом и думаю уже достаточно давно. Это довольно трудный процесс. Я решила, что это нужно сделать,
– призналась Alyosha.
Исполнительница добавила, что самым сложным вопросом сейчас для нее новый псевдоним – звезда не знает, какой выбрать. Поэтому она обратилась за помощью к поклонникам.
"Но у меня есть вопрос! На какой изменить Alyosha? Этот вопрос пока самый сложный, наверное. Поэтому я прошу вашей помощи. Подскажите, бросайте свои идеи, как бы вы хотели слышать певицу, которая сейчас перед вами? С каким именем вы хотели ее слышать? ? Сценическим именем?" – обратилась к фанам Alyosha.
Alyosha хочет изменить псевдоним: видео
Как отреагировали в сети
Фаны уже дают свои варианты нового псевдонима для артистки. Кто-то считает, что уместно оставить ее сценическое имя Alyosha.
- "Это имя, с которым вас уже знают люди, имя, с которым вы стали известны. Оно и есть Ваш собственный бренд. Когда говоришь Alyosha точно понимаешь, о ком идет речь. Здесь и музыкальная история и какая-то личная. Для меня – не надо изменений .";
- "Оставайся Алешей. Это целая история. Уж как изменишь будет не то".
Кто-то пишет о том, что ее настоящее имя и фамилия – отличный вариант.
- "Елена Тополь. У вас замечательное собственное имя и фамилия";
- "Елена Тополь. Многие люди вас знают именно так";
- "Olena Topolia";
- "Да, из псевдонима Alyosha Вы уже словно выросли. Для меня Вы уже второй год только Елена Тополя";
Многие предлагают оригинальные идеи.
- "VONA – она сильная, она несгибаемая, она нежная, она предана, она Елена Тополя";
- "Поля Тополь. Шучу! Oleksa – именно то".