Попросила помощи: Alyosha заявила, что хочет сменить псевдоним

Певица Alyosha обратилась к своим поклонникам. Она призналась, что готова сменить сценическое имя, но не знает, какой новый псевдоним выбрать.

Настоящее имя украинской певицы Alyosha – Елена Тополя. На днях она призналась, что многие поклонники пишут ей с предложением изменить свое сценическое имя.

Интересно Alyosha в дуэте с исполнителем-дальнобойщиком выпустила мощный трек о войне: "Сильно"

Alyosha хочет изменить псевдоним

Артистка согласилась со своими подписчиками. Но в то же время отметила, что изменение псевдонима будет трудным процессом.

Сижу и думаю над тем, что много фанов, много поклонников моих давно мне с любовью, нежно и ласково пишут: "А не хотели бы вы изменить свой псевдоним?". Я думаю об этом и думаю уже достаточно давно. Это довольно трудный процесс. Я решила, что это нужно сделать,

– призналась Alyosha.

Исполнительница добавила, что самым сложным вопросом сейчас для нее новый псевдоним – звезда не знает, какой выбрать. Поэтому она обратилась за помощью к поклонникам.

"Но у меня есть вопрос! На какой изменить Alyosha? Этот вопрос пока самый сложный, наверное. Поэтому я прошу вашей помощи. Подскажите, бросайте свои идеи, как бы вы хотели слышать певицу, которая сейчас перед вами? С каким именем вы хотели ее слышать? ? Сценическим именем?" – обратилась к фанам Alyosha.

Alyosha хочет изменить псевдоним: видео

Как отреагировали в сети

Фаны уже дают свои варианты нового псевдонима для артистки. Кто-то считает, что уместно оставить ее сценическое имя Alyosha.

"Это имя, с которым вас уже знают люди, имя, с которым вы стали известны. Оно и есть Ваш собственный бренд. Когда говоришь Alyosha точно понимаешь, о ком идет речь. Здесь и музыкальная история и какая-то личная. Для меня – не надо изменений .";

"Оставайся Алешей. Это целая история. Уж как изменишь будет не то".

Кто-то пишет о том, что ее настоящее имя и фамилия – отличный вариант.

"Елена Тополь. У вас замечательное собственное имя и фамилия";

"Елена Тополь. Многие люди вас знают именно так";

"Olena Topolia";

"Да, из псевдонима Alyosha Вы уже словно выросли. Для меня Вы уже второй год только Елена Тополя";

Многие предлагают оригинальные идеи.