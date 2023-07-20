Alyona Alyona подогрела слухи об отношениях с бойфрендом: кто это и что о нем известно

Реперка Alyona Alyona в феврале намекнула на новые отношения. Похоже, звезда больше не скрывает своего бойфренда.

Украинская реперша Alyona Alyona уже признавалась о новой любви. На днях она раскрыла детали личной жизни и намекнула, с кем встречается.

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Alyona Alyona рассекретила бойфренда

Исполнительница похвасталась в инстаграм-сториз, как помогала бойфренду чистить вишню. Она отметила аккаунт парня на фото.

"Чем репер занимается вечером перед сном. Сейчас будет чистить вишню", – написала Alyona Alyona.

Также звезда вспомнила о бойфренде в сообщении, в котором рассказала, что уже год не курит и не употребляет мясо. Любимый помог звезде решиться на этот шаг. "Я услышала очень важные слова: "Почему ты считаешь, что тебе кто-то нужен для того, чтобы что-то изменить в своей жизни? Хочешь не курить — не кури сама. Хочешь не есть мясо – не ешь сама. Принимая на эту дистанцию с собой еще кого-то, ты перекладываешь свою ответственность за себя на человека. "Вот она не смогла, так и я не могу". Можешь. Бери и делай".

Похоже, именно VovKING – новый бойфренд артистки. Это известный украинский диджей и продюсер. Ранее Alyona Alyona намекала на отношения с ним, когда показывала милый тикток с детскими фото пары.

Кто такой VovKING

VovKING работает в музыкальной индустрии с 2010 года. Сначала он пробовал себя в жанре дабстеп, а затем перешел на DnB. VovKING представил свои треки на известных лейблах и выступал на многих фестивалях. В 2021 году он вместе с O.Torvald и DJ Tapolsky представил альбом "Використовуй нас".



VovKING / Фото с его инстаграма

Напомним, впервые Alyona Alyona рассказала о новые отношения в день Святого Валентина. Тогда она благодарила бойфренда за то, что учит ее любить себя.