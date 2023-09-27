Alyona Alyona показала фото со времен работы воспитательницей: "Моим воспитанникам по 14 лет"

Украинская певица Alyona Alyona поделилась архивным фото из периода, когда работала воспитательницей. На кадре будущую звезду окружают маленькие дети, которым сегодня по 14 лет.

Реперка написала пост ко Дню воспитателя и посвятила трогательные слова коллегам-педагогам. Добачим, что Alyona Alyona несколько месяцев не будет давать концерты.

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Певица вспомнила времена, когда работала воспитательницей в детском саду. По ее словам, это было давно, а сегодня ее воспитанником уже по 13 – 14 лет.



Alyona Alyona когда-то работала воспитательницей / Фото с ее инстаграммы

Это непростая, но важная профессия. К каждому ребенку нужно найти особый подход, а сегодня, во время полномасштабной войны, это еще сложнее, потому что каждый малыш по-своему переживает стресс.

– написала Alyona Alyona.

Реперка в День воспитателя обратилась к своим бывшим коллегам и пожелала им терпения.

"Как бы тяжело ни было, вы помогаете родителям воспитывать маленьких украинцев, и ваш вклад в будущее нашей страны очень значителен", – добавила звезда.



Alyona Alyona когда-то работала воспитательницей / Фото с ее инстаграммы

Поклонники были поражены. Некоторые фаны не знали этого факта об Alyona Alyona, другим – понравились фото с детьми:

"Классные фото и воспоминания".

"Я представляю, как ваши питомцы кичатся гордясь перед всеми, что вы были их воспитательницей".

"Вот так новость для меня. Класс!"

"Ваши песни о детях лучшие, потому что вы были воспитательницей".

"Такие солнечные фото".

"Мои поздравления! Бывших воспитателей не бывает!"

Кем работала Alyona Alyona к музыкальной карьере