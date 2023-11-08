Еще такого не было, – Alyona Alyona рассказала об ухудшении состояния здоровья

Ранее Alyona Alyona поделилась, что хочет активно заняться своим здоровьем. На днях она сдала анализы и оказалось, что у нее есть некоторые проблемы.

На это повлияли стресс, хирургическое вмешательство и избыточный вес. В то же время знаменитость сейчас активно пытается вылечиться. Так, она уделяет значительное внимание питанию и посещает врачей.

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Alyona Alyona рассказала о проблемах со здоровьем

По поводу моих предварительных анализов. Я сдавала многое, мне пришли результаты, и они не очень классные. Мне сильно вылезла резистентность от такого стрессового образа жизни. А еще у меня очень сильно начал расти холестерин. У меня такого еще не было. И немного поднялась мочевая кислота. Это мои стандартные проблемы… проблемы человека в теле,

– поделилась артистка.

Кроме того, выяснилось, что из-за хирургического вмешательства Alyona Alyona пьет женские гормоны, поэтому вынуждена следить за плотностью крови, чтобы не образовались тромбы.

"Еще я иду сдавать анализы на плотность крови. Почему? Потому что после операции по-женски, которая у меня была в феврале, почти год назад, я уже девять месяцев пью женские гормоны. К тому же сильные. Они влияют на плотность крови и когда долго их пьешь, нужно предотвращать образование тромбов", – рассказала исполнительница.

Чтобы решить эту проблему, Alyona Alyona уделяет внимание питанию. К тому же она использует медицинское вмешательство.



Alyona Alyona рассказала об ухудшении самочувствия / Скриншот из инстаграмм-сторис

Ранее Alyona Alyona объявила о паузе в музыкальной карьере

В недавнем заявлении репер рассказала, что концерты за границей повлияли на ее здоровье. В связи с этим артистка решила взять творческую паузу в выступлениях. Она объявила, что не планирует концерты на следующие месяцы, сосредоточившись на возобновлении своего самочувствия в течение ноября, а уже с приближением декабря Alyona Alyona намерена возобновить творчество.

"За последние полтора года я очень мало уделяла времени тому, что беспокоит лично меня. Особенно здоровью. И пережитые стрессы начали вылезать боком – это я могу констатировать точно. Хочу себя "подламчить"", – призналась знаменитость.