Alyona Alyona показала редкие фото с отцом в его день рождения

Украинская рэперша Alyona Alyona поделилась с поклонниками редкими фото своего отца. Звезда рассказала, что ее папе исполнилось 55 лет.

Известная украинская исполнительница Alyona Alyona опубликовала в инстаграм-сториз архивные фотографии, которых ранее не показывала. Звезда поздравила отца Олега с днем рождения.

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Alyona Alyona показала отца

Рэперша сделала фотоколлаж, на котором разместила трогательные фото с папой в разные периоды его жизни. Так она поздравила отца с днем рождения – ему исполнилось 55 лет. Поклонники заметили безумное сходство Alyona Alyona с именинником.



Alyona Alyona с отцом / Фото из инстаграм-сториз звезды

Alyona Alyona с отцом / Фото из инстаграм-сториз звезды

На юбилей Alyona Alyona приехала к родителям домой. Они же передали звездной дочке много домашних продуктов: картофель и различные консервации.

Интересно, что Alyona Alyona уже знакома с родителями своего бойфренда Дениса. Их первая встреча состоялась в квартире блогера, в первый месяц отношений пары.

Исполнительница также рассказывала, что даже успела пожить у родителей любимого. Она приезжала в Запорожье и писала там музыку. По словам Alyona Alyona, отношения между ней и родными парня сложились нормально: "Как-то мы так сошлись, все так хорошо".