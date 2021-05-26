Alyona Alyona в одном только белье и ботфортах поразмышляла о сексе

Украинская рэперка Alyona Alyona опубликовала очередное провокационное фото, на котором позирует полуобнаженной. В руках она держит подсолнух, повторяя фото звезды Big Latto. В новой публикации артистка решила поговорить о сексе и как о нем говорить с детьми.
Для новой фотографии Alyona Alyona надела бежевое нижнее белье и высокие серебристые ботфорты. Звезда удобно устроилась на большой розовый кусок ткани, который был фоном для фотографии. Таким образом рэперка пыталась повторить откровенное фото своей коллеги из США – Big Latto.
К слову В одних только колготках: голая Alyona Alyona повторила эротическое фото Ким Кардашян 18+
Певица Big Latto, фото которой повторила Alyona Alyona / Фото из инстаграма Alyona Alyona
Для эротической публикации Alyona Alyona сделала тематический пост о сексе, продолжая общаться с фанатами в рамках проекта ее нового альбома Galas. Она отметила, что в Украине говорить о сексе – стыдно и не принято. А такая "привычка" у большинства держится еще с глубокого детства.
Когда краснеют при слове секс – я слышу шум. Секс – это то, о чем стыдно/страшно говорить большинству из нас. Все начинается с детства: сначала нам нельзя говорить об этом с родителями, социум также стесняется, потом и с любимым человеком не выходит. Это я еще молчу о детях и половом воспитании, которое в Украине просто отсутствует,
– прокомментировала звезда.
Она добавила, что такая необразованность порождает проблемы в постели и в самом организме человека.
"Почему-то мы так привыкли: о сексе не говорим, но потом удивляемся, почему наши дети такое страшное делают в интернете. Я считаю, что не надо бояться секса, об этом нужно говорить. Как взрослым между собой, так и взрослым с детьми", – добавила звезда.
Alyona Alyona в провокационном образе / Фото из инстаграма Alyona Alyona
Реакция сети
Поклонники положительно отреагировали на проблематичную тему и поделились своими мыслями и опытом:
- "Секс – это любовь двух взрослых людей. Об этом надо говорить с детьми. Говорить, что это только по собственному желанию, только от переполнения чувств, а не потому, что надо или пора";
- "Секс – это любовь на высшем уровне, которая возможна только у взрослых. От которой появляются дети. Возможно, как-то так...";
- "Секс – это естественный процесс, когда люди друг друга любят настолько, что их тянет друг к другу как магнитом, и они любят, обнимаются, целуются. Еще нет детей, но думаю сначала объясню как-то так";
- "Так и объяснила, как оно есть. Когда все называешь своими словами, с научной точки зрения, то никаких извращений у ребенка в голове точно не возникает";
- "Считаю, что самое главное в понятии "секс" уже потеряно – это интимность. У нас есть две крайности – молчать, или рассказывать, и, что хуже, показывать. Секс – очень святая штука, и сейчас она уже ничего не стоит. Я думаю, что воздержусь от того, чтобы какие-то дяди и тети рассказывали моему ребенку о том, как правильно и что делать, лучше сама расскажу о том, кто придумал такую кайфовую штуку как секс и зачем";
- "Это не всегда любовь и романтизация, и это совсем не стыдно. Это нормальный физиологический процесс, которым занимается весь мир".