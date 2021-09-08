Alyona Alyona наконец призналась, как познакомилась с бойфрендом

В День влюбленных в этом году Alyona Alyona объявила, что больше не одинока. Своего бойфренда реперка держит в тайне. За последние полгода пара успела съехаться, но только сейчас звезда призналась, как они познакомились.

Сразу после объявления о новых отношениях Alyona Alyona рассказала, что ее парень – интернет-персона. Никаких других деталей артистка не рассекретила. Как стало известно теперь, пару свела шоу-бизнес-деятельность.

Горячая тема Жила у них, – Alyona Alyona рассказала, как познакомилась с родителями бойфренда

Познакомились мы случайно на одном из мероприятий нашей команды. А потом, поскольку он ведет блогерскую, тиктокерскую деятельность, мы приглашали его генерировать идеи для новых треков,

– вспомнила реперка.

Однако сначала у Alyona Alyona и Дениса были только рабочие отношения. Только после двух месяцев творческого сотрудничества между ними промелькнула искра.

"Это (знакомство – ред. Showbiz 24) было в ноябре, а встретились мы на кофе в январе", – отметила звезда.

, журналисты якобы рассекретили таинственного бойфренда Alyona Alyona. Избранником реперши в СМИ назвали начинающего рэпера и блогера Дениса, который известен под ником YOXDEN.

Реперша отказывается комментировать слухи и рассказывает только то, что любимый значительно моложе ее, а в Киев переехал из Запорожья.

"В определенных кругах он известен. Я не скажу, что это блогер-миллионник, но скажу, что намного моложе, чем я", – поделилась 30-летняя Alyona Alyona.



Alyona Alyona с бойфрендом Денисом / Фото с инстаграма реперши