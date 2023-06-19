"Попали в самое сердце": Alyona Alyona и KOLA опубликовали новую чувственную песню

Alyona Alyona и KOLA представили общий трек "Небо клонится" и клип к песне. Фанаты в восторге от новой музыкальной композиции певиц.

Украинские исполнители выпустили дуэтную песню и видеоработу 16 июня. Трек с каждым днем становится все более популярным в сети. Под клипом к песне уже тысячи просмотров, лайков и сотни комментариев.

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Alyona Alyona и KOLA презентовали музыкальную композицию "Небо клонится"

В песне певицы воспели чувсто, когда ты в состоянии тяжелых раздумий ищешь ответы на свои вопросы. Совместной работой артистки хотели выразить поддержку своим слушателям и призвать их верить в лучшее.

Когда в голове множество вопросов, а события вокруг сбивают тебя с пути и ты стоишь на развилке – чаще всего ты смотришь в небо в поисках ответов. Важно понимать, что в мире есть еще правда. Об этом говорили поэты и писатели, мотивируя людей не опускать руки. Знайте, что правда всегда будет явной, а свет – побеждает тьму,

– высказались о треке певицы.

Реакция поклонников

Слушателям очень понравилась коллаборация двух популярных украинских певиц. В комментариях под видеоработой к песне фанаты поблагодарили исполнителей за их плодотворную работу.

"Лучший дуэт. Пойте еще вместе";

"Невероятно круто, спасибо за этот тандем и замечательную песню";

"Черезвычайно шикарный трек. Спасибо за эти замечательные эмоции, за философию, за любовь, за украинский язык. ️️️Попали в самое сердечко";

"Великолепный трек. Буду слушать с удовольствием";

"Очень хорошая композиция. Спасибо за клип и за то, что возносите нашу культуру на более высокий уровень".

Отметим, что сейчас KOLA вместе с Мартой Липчей, ROXOLANA и Angy Kreyda находится в благотворительном туре "Непокоренные", все средства которого идут на протезирование военных. Как прошел концерт во Львове – смотрите в нашем эксклюзивном материале.