"Их аудитория недееспособна": как на россиян влияют артисты с антивоенной позицией

С началом полномасштабной войны в Украине некоторые российские артисты заявили о своей антивоенной позиции и даже уехали из страны-агрессора. За границей кто-то громче, кто-то тише делал определенные заявления. Но в любом случае их потенциальная аудитория и так называемые поклонники не способны услышать это.

Такое мнение 24 Каналу выразил журналист и музыкальный критик Артемий Троицкий. Он предположил, наступит ли то время, когда россияне могут выйти на улицы с пикетами.

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Слушают, но не слышат

Алла Пугачева, Борис Гребенщиков, Андрей Макаревич, Земфира – журналист Артемий Троицкий отметил тех российских певцов, которые не поддерживают войну России в Украине. Он называет их авторитетными артистами. В частности, та же Алла Пугачева – не просто символ СССР, а настоящая ностальгия.

Пугачеву любят не только гнилые интеллигенты, ее любят все. И она, и все артисты оказывают влияние на российских слушателей. Но, я думаю, их аудитория при этом недееспособна,

– отметил журналист.

Он объяснил это страхом и паранойей доносов, распространенных в России во всех сферах жизни. Мол, там даже на кухне уже страшно обсуждать какие-нибудь процессы.

"С одной стороны все в курсе, что Пугачева уехала и что она сказала. Но не думаю, что это будет иметь такое большое значение, чтобы люди вышли на улицу и начали протестовать. Время, к сожалению, еще не пришло", – отметил Троицкий.

Артемий Троицкий о влиянии российских артистов на аудиторию: смотреть видео

Отметим, что Алла Пугачева и ее муж Максим Галкин вместе с детьми уехали в начале полномасштабного вторжения в Израиль. Певица даже просила кремлевские власти причислить ее к списку "иноагентов" после того, как такое "звание" присвоили Галкину. А в ноябре прошлого года стало известно, что примадонна российской эстрады закрывает свой последний бизнес в России.

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