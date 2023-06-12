Таку думку 24 Каналу висловив журналіст і музичний критик Артемій Троїцький. Він припустив, чи настане той час, коли росіяни можуть вийти на вулиці з пікетами.
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Слухають, але не чують
Алла Пугачова, Борис Гребенщиков, Андрій Макаревич, Земфіра – журналіст Артемій Троїцький відзначив тих російських співаків, які не підтримують війну Росії в Україні. Він називає їх авторитетними артистами. Зокрема, та ж Алла Пугачова – не просто символ СРСР, а справжня ностальгія.
Пугачову люблять не тільки гнилі інтелігенти, її люблять всі. І вона, і всі артисти мають вплив на російських слухачів. Але, я думаю, їхня аудиторія при цьому недієздатна,
– відзначив журналіст.
Він пояснив це страхом та параноєю доносів, які розповсюджені в Росії у всіх сферах життя. Мовляв, там навіть на кухні вже страшно обговорювати якісь процеси.
"З одного боку всі в курсі, що Пугачова поїхала і що вона сказала. Але не думаю, що це матиме таке велике значення, аби люди вийшли на вулицю і почали протестувати. Час, на жаль, ще не настав", – відзначив Троїцький.
Артемій Троїцький про вплив російських артистів на аудиторію: дивитись відео
Відзначимо, що Алла Пугачова та її чоловік Максим Галкін разом з дітьми виїхали на початку повномасштабного вторгнення до Ізраїлю. Співачка навіть просила кремлівську владу зарахувати її до списку "іноагентів" після того, як таке "звання" присвоїли Галкіну. А в листопаді минулого року стало відомо, що примадонна російської естради закриває свій останній бізнес в Росії.
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