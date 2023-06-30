Алла Костромичева во второй раз стала мамой: первое фото и пол малыша
30 июня 2023, 10:22Читати новину українською
Источник:Алла Костромичева
Украинская модель Алла Костромичева порадовала новостью – она во второй раз стала мамой. Также знаменитость сообщила имя ребенка.
Алла Костромичева, которая в мае сообщила о второй беременности, уже родила дочь. К тому же модель вместе со своим мужем Джейсоном Капоне воспитывают 7-летнего сына Сальваторе.
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Как зовут новорожденную дочь Аллы Костромичевой
Модель распространила фото стопы ребенка в ее с мужем ладонях.
Аврора,
– отметила под фото женщина.
Под фото новоиспеченные родители получили уже множество поздравлений. В частности, от украинских звезд:
- украинская ведущая Леся Никитюк написала: "Поздравляю";
- певица МамаРика : "Аааааа. Поздравляем. Какое счастье";
- Вера Брежнева : "Поздравляю";
- Ирина Монатик : "Поздравляем с необычайным счастьем";
- звезда "Женского квартала" Ирина Сопонару : "Привет. Я рада за тебя".
Знаменитости, которые недавно стали родителями
- Украинский писатель Андрей Любка во второй раз стал отцом дочери. Девочку назвали Ярина.
- Участница "Холостяка-11" Лиза Крутикова родила сына, которого зовут Дэни.
- Танцовщик Максим Чмерковский и его жена Пета Маргатройд стали родителями во второй раз. Пока супруги не рассекречивают пол и имя ребенка.
- Голливудский актер и режиссер Аль Пачино, которому уже 83 года, в четвертый раз стал отцом. Его возлюбленная Нур Альфалла родила ему сина.
- Принцесса Евгения во второй раз стала мамой. Женщина родила мальчика, которого окрестили Эрнест.
- Снайперша Евгения Эмеральд также стала мамой во второй раз. У нее с мужем Евгением родилась дочь.