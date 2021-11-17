Алла Костромичева поздравила сына с 6-летием: редкое фото с малышом и мужем-миллионером

В среду, 17 ноября, первенец Аллы Костромичевой Сальваторе отмечает день рождения. Звездная мамочка чуть ли не впервые поздравила его публично. Она опубликовала редкие фото с сыном и мужем-миллионером.

Шесть лет назад супермодель Алла Костромичева тайно вышла замуж за американского бизнесмена Джейсона Капоне. В ноябре 2015 года у супругов родился их сын Сальваторе. С 6-летием его приветствовали грандиозно.

К теме Юрий Горбунов показал, как ухаживает за младшим сыном: милые фото

Поскольку украинская звезда живет в тропической стране, празднование устроили там. В сети она показала яркую фотозону с шариками и тортом, на фоне которых сделала чувственное семейное фото. Родители целовали сына в щеки, опустившись на одно колено, в то время как малыш радостно улыбался.

Наш любимый мальчик, благодарю тебя за каждую твою улыбку, за твою мудрость, за то, что каждый день учишь нас любить жизнь и слышать себя. Ты наше все, с днем ​​рождения,

– поздравила Алла Костромичева.

Алла Костромичева с сыном и мужем-миллионером / Фото из инстаграма супермодели

Полный текст публикации Аллы Костромичевой:

Наш любимый мальчик, благодарю тебя за каждую твою улыбку, за твою мудрость, за то, что каждый день учишь нас любить жизнь и слышать себя. Ты проницательный, добрый, светлый, заботливый и вдохновляющий.

Спасибо, что помогаешь нам замечать прекрасные мелочи вокруг и искренне удивляться, какая большая ползет улитка, и как радостно прыгать на волнах. Ты наше все, с днем рождения!