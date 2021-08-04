Алисия Викандер и Майкл Фассбендер тайно стали родителями, – СМИ

Голливудская супружеская чета актеров Алисии Викандер и Майкла Фассбендрера стали родителями первенца! Молодого папу с сыном папарацци зафиксировали на съемках фильма, где играет Алисия Викандер. Впрочем, пара не спешит подтверждать слухи.

В Голливуде – пополнение!

Новые кадры с Майклом Фассбендером появились в сети 3 августа. Посмотреть их можно здесь. Мужчина в спортивной одежде держал на руках малыша, которому, похоже, не менее 4 – 6 месяцев, поскольку он уже удобно сидел на руке отца.

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Касательно Алисии, то ее папарацци тоже зафиксировали в белом халате без округлого живота, что подтверждает слухи о том, что на руках у Майкла был их сын.

Пара ведет закрытую от общественности жизнь и даже о беременности публика узнала благодаря фотографиям журналистов, которые те сделали в январе 2021 года. У нее был округлый живот, который она скрывала под теплой и удобной одеждой.

Что известно об отношениях Алисии и Майкла