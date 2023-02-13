Такого дорогого еще не было, – Алина Шаманская забрала домой телевизор из свалки в Калифорнии

В начале февраля ведущая и блогерша Алина Шаманская нашла новое жилье в США. Она с сыном переехала в Ньюпорт-Бич в Калифорнии. Вечером они пошли выбрасывать мусор, а притащили домой дорогой телевизор.

В США Алина Шаманская переехала из-за вторжения России, а после скандального разрыва с Русланом Ханумаком начала обустраивать там новую жизнь. Фоловеры шутят, что судьба вознаграждает ее "за все нервы", потому что не зря она нашла почти новый телевизор на помойке.

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Алина Шаманская забрала домой телевизор из помойки

Мы пошли с сынишкой выбрасывать мусор. 20:30. Он на самокате, я просто с пакетами… Да, вам сейчас не мерещится. Это офигенная плазма, здоровенная, супер тонкая. Да, блогер-миллионник забирает предмет из помойки. Телек очень тяжелый, но я нашла способ забрать его домой,

– рассказала Алина Шаманская.

Так, она дотащила его до дома на самокате сына, а уж там узнала, что телевизор не только работает, но и стоит безумных денег – 4,5 тысячи долларов. "Я поражена качеством изображения, невероятно четкое. Скажу вам честно, что даже в Киеве такого качественного и дорогого телка у меня не было. Плазма тоньше моего ногтя", – радовалась звезда.

Алина Шаманская подчеркнула, что в США забирать вещи из свалки – это нормальная практика, ведь американцы не замолачиваются и редко выставляют вещи на продажу. Им легче отнести что-то на помойку и забыть.

На самом деле, для Америки это абсолютно привычная история. Люди часто переезжают или покупают новое. Большинство не привыкли париться и выставлять на продажу. Время – деньги. Они просто оставляют рядом с помойкой, а люди, которым надо, без стыда забирают,

– подчеркнула блогерша.

Алина Шаманская забрала телевизор с помойки в США / Фото с инстаграм-сторис

Алина Шаманская забрала телевизор с помойки в США / Фото с инстаграм-сторис