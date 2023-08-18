Список огромен: Алина Шаманская рассекретила, сколько пластических операций сделала

Блоггерша Алина Шаманская уже не раз решалась на изменения во внешности. Оказывается, девушка делала много пластических операций. Ей даже удалось бесплатно сделать ринопластику.

Блогерша сейчас не жалеет о том, что изменила внешность. Алина воспринимала ринопластику как праздник – она для этого даже купила кружевное платье и красные туфли.

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Как Шаманская меняла внешность

Девушка признается – многое меняла в своем облике. Она перечислила все свои пластические операции.

Я оценивала себя объективно, если я буду такой полной и у меня будут желтые зубы, кто возьмет меня в кадр?.. Я сделала ринопластику, удалила грудки Биша, это удаляющий жир,

– поделилась Алина.

Кроме того, Шаманская сделала блефаропластику – забрала мешочки под глазами, а также хейлопластику.

"Я хотела естественно, чтобы немного увеличилась губа, и сделала операцию, приподняла губу, а потом уже немного подколола. Но больше ничего не буду делать, я уже остановилась", – рассказала она.

Как Шаманская бесплатно сделала ринопластику

Блогерша объяснила, что ринопластику сделала бесплатно благодаря своей работе на телевидении. Ведь на то время у нее не было денег, она жила на 3 тысячи в месяц и мечтала о ринопластике.

Шаманская решила показать данную операцию по телевидению. Тогда она пришла к директору телеканала и предложила свою идею, он согласился.

Тогда я нашла самую дорогую клинику Киева, зашла к пластическому хирургу и сказала, что у меня есть мечта и предложение. Сказала, что я работаю на телеканале "Тонис", и у меня есть идея, я предлагаю вам сделать операцию в эфире. И он говорит: "Давай",

– вспомнила Алина.

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Кстати, сейчас Шаманская живет с сыном в США. Оказывается, каждый месяц она тратит не менее 2 тысяч долларов на еду, еще 2500 долларов - на аренду квартиры. В целом жизнь в Америке обходится Алине более чем в 5,5 тысячи долларов, она даже экономит.