Alina Pash представила первый сингл из нового альбома: "Изменятся ветры, надо только верить"

Украинская певица Alina Pash выпустила новый трек на украинском и английском языке под названием "Верить". Вместе с этим вышел клип, снимаемый на Львовской экспериментальной керамико-скульптурной фабрике.

Артистка представила работу 11 ноября. Первые строчки песни она написала в самолете, дописывала стихи на дереве в лесах ЮНЕСКО в Литве. Именно в этой стране проходила запись сингла, участие в которой принимал украинский саундпродюсер Тарас Базеев.

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Что касается видеоклипа, то его режиссером стал украинец Юрий Катынский. За локацию съемочная команда выбрала Львовскую экспериментальную керамико-скульптурную фабрику, где Alina Pash предстала среди старых монументов и скульптур. За образ певицы традиционно отвечал Валерий Топал.

Alina Pash – Верить: смотреть видео онлайн

"Большинство артистов украинской сцены обратили свое внимание на народные тексты и звучание только после 24 февраля. А команда Алины Паш уже несколько лет возрождает украинскую подлинность в современном контексте. Этот подход близок и мне, поэтому давно ждал общий проект. Когда впервые оказался на локации клипа, меня пронзило ощущение, будто стоишь посреди забытого людьми храма.Объединенные в стенах завода скульптуры ангелов и украинского воинства создают мощный образ нашей идентичности, национального кода, который в определенные периоды истории был скрыт на задворках и пылился. с новой силой, и я верю, что уже никто и никогда из нас не позволит их упрятать", – прокомментировал съемки режиссер Юрий.

Отметим, что сингл "Верить" стал первым из нового альбома певицы. Релиз пластинки запланирован на 2023 год.

"Вера – это наша сила, в которой мы едины, особенно сейчас. Я верю, что мы, украинцы, -- большая семья, которая сейчас не имеет худших или лучших, западных или восточных. И я бы искренне хотела, чтобы эта песня побудила нас до того, чтобы мы, несмотря на все сложности, уверенно смотрели в будущее, помнили и пересказывали потомкам свое прошлое, свое настоящее, которое боремся за кровь, не прятали глаз, вытирали слезы и шли все вместе. Мы выбрали очень непростой, но он точно ведет нас сквозь тернии к свету, где мы будем восстанавливать не только себя, но и всех тех, кто не желает жить в захватническом прошлом. Верю", – констатировала Alina Pash.



Alina Pash в новом клипе "Верить" / Фото прессслужбы