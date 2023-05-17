Трое мужчин цеплялись в купе, – Alina Pash шокировала, как стала жертвой приставаний в поезде

Украинская певица Alina Pash поделилась своим мучительным опытом и рассказала, как в студенческие годы стала жертвой притязаний в купе поезда. К ней придирались незнакомые мужчины, но, к счастью, ей удалось убежать от них.

Алина в своем Instagram поделилась историей, как в 19 лет она возвращалась поездом из Киева в Закарпатье. Вместе с будущей артисткой в купе находились трое мужчин.

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По словам певицы, ее соседи были пьяные и громко вели себя, а после замечания начали к ней приставать.

Гулять они продолжали ночью, обсуждали неприятные вещи. Фильтра не было: говорили разное, совсем несмотря на мое присутствие. Несколько раз попросила сбавить тон, но в ответ получила агрессию и придирание,

– поделилась Alina Pash.

К счастью, крики девушки услышала проводница, прибежала ей на помощь. Однако, как рассказала Алина, женщина стала жертвой притязаний.

Впоследствии мужчины угомонились, а певица остальное время просидела у купе проводницы.

"Мы вышли из того ада и остальную дорогу я провела с проводницей. Страшно и подумать сейчас о других вариантах развития событий и сколько раз та женщина сталкивалась с такими ситуациями", – добавила артистка.

Певица заметила, что вопрос сексуальных притязаний – это большая боль и страшная психологическая травма. Ее ситуация со студенческих лет оставила осадок навсегда.

Alina Pash обратилась к мужчинам

Артистка после этой истории также опубликовала обращение к ребятам. Она попросила их не бросаться на женщин, отстаивающие свое право на безопасность.

"Нет" следует воспринимать исключительно как "нет", без сокровенных смыслов… Уступайте женщинам и делайте замечания тем мужчинам, которые не включили свою эмпатию к этой проблеме или же сознательно проявляют незваный сексуальный энтузиазм,

– написала она.

В комментариях поклонники поддержали звезду, некоторые даже рассказали свои похожие истории:

"Грустно, что закон Украины не защищает женщин в таких случаях, когда кто-то добивается или преследует или угрожает".

"Очень важная тема! Абсолютно поддерживаю!"

"Алиночка, очень важная и актуальная тема поднята сейчас тобой! Соглашаюсь, спасибо и горжусь!".

"Полностью поддерживаю! Помню, как ехала в купе с мужем. Утром я проснулась от того, что он в одном нижнем белье целует мне руки".

"Поддерживаю. Когда-то сидела всю ночь в коридоре, потому что в купе три татарина ехали не совсем адекватные с непристойными предложениями".

"Да, это действительно важный вопрос. У меня тоже был страшный случай, слава Богу осталась жива и невредима, потому что парень, которому я отказала, пытался вытолкнуть меня из поезда...".

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