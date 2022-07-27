Подстава: Алина Паш обиделась на Билык, которая молчала, когда ее "бомбили" за поездку в Крым

Алина Паш рассказала о пожаре в своей киевской квартире, который произошел во время ее участия в Нацотборе Евровидения-2022. Она вспомнила, что тогда на нее свалился не только ремонт, но и хейт за поездку в Крым. Спасти ее могла Ирина Билык, но смолчала.

Именно с Ириной Билык Алина Паш летала из Москвы в оккупированный россией Крым и пела на свадьбе ее подруги. Это было в августе 2015 года, когда артистка работала на бэк-вокале и якобы не могла нарушить контракт. Даже в переломный момент своей жизни – после пожара и во время скандала на Нацотборе Евровидения-2022 – она не "сдала" Ирину Билык и надеялась на благодарность, но произошло не так, как предполагалось.

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Почему Алина Паш обижена на Ирину Билык

В тот момент меня бомбили за ту оконченную поездку в Крым, за ту гребаную свадьбу, на которой я не должна быть, но через одну даму поехала, потому что так было надо. Не сказала о ней нигде ни разу, чтобы сохранить ее репутацию. А она даже не удосужилась мне за все это время написать хотя бы что-нибудь,

– обиделась Алина Паш.

Однако добавила, что больше смс-ку от Билык не ждет, потому что уже поздно, скандал затих.

"Сейчас уже не важно это, пусть будет на ее совести. Болит и печет за все это. Так много нюансов, подставы, лжи и несправедливости", – подчеркнула артистка.

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