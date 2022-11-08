Алина из "Холостяка-10" ответила девушкам, которые жалуются на условия шоу: "Никто никого не держит"
Источник:Алина Ляшук
Участница 10-го сезона "Холостяка" Алина Ляшук прокомментировала скандалы в 12-м сезоне. Она уверяет, что каждая девушка выходит из зоны комфорта в шоу, и это нормально.
Участница 10 сезона шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком прокомментировала скандальные заявления девушек о проекте. Она вступилась за главного героя, редакторов и организаторов.
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Алина Ляшук высказалась о контракте на "Холостяке"
Певица и блоггер Алина Ляшук поделилась, что у участников есть возможность спокойно прочитать контракт. К тому же, если кто-то не хочет делиться определенной информацией о себе – она и не будет звучать в проекте, если ее не предоставить.
"После того, что прочла от участниц – хочу рассказать: 1. Контракт из рук никто не вырывает! Мне, например, его дали в двух экземплярах! И я его сидела и вычитывала! 2. Если вы о себе не предоставили, не сказали, не написали информации, которую бы не хотели, чтобы о вас звучала – и не будет! О ней никто не узнает, если вы сами не сказали чего-то и сами себя не спровоцировали".
Вы шли на шоу, где выходить из зоны комфорта – это обычное дело! Мы тоже не спали по 2/3 суток! Конечно это сложно: физически, эмоционально это изнуряет и каждый организм реагирует по-разному. Но никто не держит никого, каждый идет туда по собственному желанию! Выходите сейчас достойно из того, что показывают,
– подытожила Алина.
Кто еще заступился за "Холостяка"
После возмутительных реакций девушек за главного героя и ведущего вступилась Кристина Решетник. Она тоже сказала, что "девушки знают, куда идут".
"Это – традиционная практика, когда девушка покидает проект в первых сериях – виноваты все, кроме нее самой. Считаю, надо всегда искать причину в себе. Девушки хорошо знают, куда идут, и что все тайное, может стать явным. А что касается Гриши и команды – они очень крутые и открытые и всегда болеют за каждую участницу всем сердцем", – писала жена Решетника.
Однако сейчас большинство осуждают проект, чем отстаивают его. К примеру, финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко считает Алекса Топольского жестоким.