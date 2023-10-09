Новый роман после отношений с россиянином: Алина Гросу заинтриговала фото с кольцом на пальце

Украинская певица Алина Гросу после развода с российским актером Романом Полянским довольно долго скрывала личную жизнь. Теперь у звезды новые отношения. Гросу заинтриговала сеть кольцом на безымянном пальце.

Певица решила пока не показывать лицо нового избранника. Однако Алина Гросу поделилась кадрами по их романтической прогулке.

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Гросу закрутила новый роман

В инстаграмме артистка намекнула, что теперь счастлива в новых отношениях.

На одном кадре загадочный мужчина нежно держал Алину за руку во время обеда в кафе. Фаны заметили, что на безымянном пальце Гроса светилось кольцо.



Алина Гросу нашла новые отношения / Скриншот с видео

На другом кадре бойфренд ласково гладил певицу по щеке, а она смотрела на него влюбленным взглядом.



Алина Гросу с новым бойфрендом / Скриншот с видео

Певица заметила, что не нужно переживать о том, что она скучает наедине. К ролику звезда добавила смайлик в виде сердечка.

Что известно о предыдущих отношениях Алины Гросу