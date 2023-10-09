Новый роман после отношений с россиянином: Алина Гросу заинтриговала фото с кольцом на пальце
Источник:Алина Гросу
Украинская певица Алина Гросу после развода с российским актером Романом Полянским довольно долго скрывала личную жизнь. Теперь у звезды новые отношения. Гросу заинтриговала сеть кольцом на безымянном пальце.
Певица решила пока не показывать лицо нового избранника. Однако Алина Гросу поделилась кадрами по их романтической прогулке.
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Гросу закрутила новый роман
В инстаграмме артистка намекнула, что теперь счастлива в новых отношениях.
На одном кадре загадочный мужчина нежно держал Алину за руку во время обеда в кафе. Фаны заметили, что на безымянном пальце Гроса светилось кольцо.
Алина Гросу нашла новые отношения / Скриншот с видео
На другом кадре бойфренд ласково гладил певицу по щеке, а она смотрела на него влюбленным взглядом.
Алина Гросу с новым бойфрендом / Скриншот с видео
Певица заметила, что не нужно переживать о том, что она скучает наедине. К ролику звезда добавила смайлик в виде сердечка.
Что известно о предыдущих отношениях Алины Гросу
- Летом 2019 года певица вышла замуж за российского бизнесмена Александра Комкова. Супруги стали жить вместе, но через полгода развелись. Оказалось, что русский нашел другую женщину.
- В 2021 году Гросса впервые вышла на публику с новым бойфрендом Романом Полянским. После войны он оставался на Украине, но уже в ноябре он засветился в Москве. Впоследствии стало известно, что Полянский и Гросу – разошлись.
- После этого девушка переехала в США. Там она нашла работу и поступила в Голливудскую школу актерского мастерства. Кроме того, Алина продолжает писать музыку.