Алина Гросу спела об одиночестве после того, как любимый-россиянин сбежал в Москву

Еще в октябре россиянин Роман Полянский, крутивший роман с Алиной Гросу, вернулся в Москву. Там актер ходит на премьеры путинистов, а певица страдает в Украине. Она даже анонсировала песню о расставании и одиночестве.

В инстаграм-профиле Алина Гросу опубликовала отрывок черно-белого клипа на свой будущий украиноязычный трек "Самотня зима". Его премьера состоится 9 декабря. Похоже, эту песню 27-летняя певица посвятила Роману Полянскому, что бросился в Москву из Черновцов.

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Перший новий рік, там де нас нема. Така самотня без тебе зима,

– запела Алина Гросу.

В комментариях ее поддержали и ободрили, а кое-кто даже намекнул, что скучает по их с Полянским паре:

"Я тоже за вами скучаю. Очень жаль, что вас нет";

"Ты будешь счастлива, обязательно";

"Алина, пожалуйста, не грусти. Все будет хорошо, мы рядом";

"Алина, вы прекрасная девочка. Все будет хорошо. Если человек не твой, он исчезает из бытия, если это твоя судьба – вернется в твою жизнь".

Интересно, что это не впервые Алина Гросу публично скучает по Роману Полянскому. В ноябре, после того, как актер засветился на красной дорожке кинотеатра "Октябрь" в Москве, певица написала стихотворение о болезненном расставании и безответной любви. "Очень больно, когда любимый мужчина предает", – комментировали тогда фаны.