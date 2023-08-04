"Папа копия": Алина Гросу поразила сходством со своим отцом – редкие фото

Украинская певица Алина Гросу опубликовала фото со своим отцом Михаилом Михайловичем. Звезда трогательно поздравила его с днем рождения. Оказалось, что Алина просто копия своего отца.

Гросу поделилась милыми фотографиями с папой по случаю его дня рождения. На архивных кадрах заметно, как сильно певица похожа на него.

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Гросу поразила сходством с папой

Алина Гросу трогательно обратилась к родному человеку и написала ему приятные слова.

Я благодарна отцу совершенно за все! За его поддержку, воспитание, советы, за то, что он у меня есть. С ним, как за каменной стеной. Он из тех мужчин, за которыми не страшно ничто, на него всегда можно положиться. Папа, я тебя люблю!,

– написала артистка.



Алина Гросу с папой / Фото с ее инстаграммы

Она пожелала ему здоровья, долголетия, настоящего мужского счастья и сил.

"Я знаю, что у меня есть ты и мне спокойнее на душе от этого", – написала Алина.

Алина Гросу показала фото с папой / Фото из ее инстаграммы

В комментариях Гросу написали, что ее папа выглядит очень молодым. На это она ответила, что несколько лет назад Михаил Михайлович сбросил более 30 килограммов и помолодел.

Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Алина очень похожа на папу:

"Ты копия своего отца, много лет жизни ему".

"Привет! Папа вообще не изменился".

"Папина копия. Он очень красив".

"Поздравляю с именинником, желаю здоровья и долголетия. Вы копия папы".

"Теперь видно, у кого такая хорошая дочь".

"У тебя глаза отца! Хорошие".

"Поздравляем! Здоровья и мира! Р.S. ты похожа на отца".

Гросу выпустила песню "Батьки"

Также в столь важную для певицы дату она выпустила лирическую композицию "Батьки", которую посвятила всем украинским матерям и папам.

"В мире очень много песен о любви, но нет о большой любви к родителям. Этой песней я очень хочу поддержать всех, кто потерял родных и тех, кого вынужденно разделила расстояние", – прокомментировала премьеру Алина.

Вместе с треком артистка выпустила лирик-видео, который снимала на телефон.

Алина Гросу выпустила песню "Батьки": видео

К слову, в феврале Алина Гросу на время приезжала в Украину, чтобы увидеться с родными. Она восхищала сеть фото с 5-летним братом, а также показала свою бабушку.