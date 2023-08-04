"Папа копия": Алина Гросу поразила сходством со своим отцом – редкие фото
Источник:Алина Гросу
Украинская певица Алина Гросу опубликовала фото со своим отцом Михаилом Михайловичем. Звезда трогательно поздравила его с днем рождения. Оказалось, что Алина просто копия своего отца.
Гросу поделилась милыми фотографиями с папой по случаю его дня рождения. На архивных кадрах заметно, как сильно певица похожа на него.
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Гросу поразила сходством с папой
Алина Гросу трогательно обратилась к родному человеку и написала ему приятные слова.
Я благодарна отцу совершенно за все! За его поддержку, воспитание, советы, за то, что он у меня есть. С ним, как за каменной стеной. Он из тех мужчин, за которыми не страшно ничто, на него всегда можно положиться. Папа, я тебя люблю!,
– написала артистка.
Алина Гросу с папой / Фото с ее инстаграммы
Она пожелала ему здоровья, долголетия, настоящего мужского счастья и сил.
"Я знаю, что у меня есть ты и мне спокойнее на душе от этого", – написала Алина.
Алина Гросу показала фото с папой / Фото из ее инстаграммы
В комментариях Гросу написали, что ее папа выглядит очень молодым. На это она ответила, что несколько лет назад Михаил Михайлович сбросил более 30 килограммов и помолодел.
Поклонники присоединились к поздравлениям и отметили, что Алина очень похожа на папу:
- "Ты копия своего отца, много лет жизни ему".
- "Привет! Папа вообще не изменился".
- "Папина копия. Он очень красив".
- "Поздравляю с именинником, желаю здоровья и долголетия. Вы копия папы".
- "Теперь видно, у кого такая хорошая дочь".
- "У тебя глаза отца! Хорошие".
- "Поздравляем! Здоровья и мира! Р.S. ты похожа на отца".
Гросу выпустила песню "Батьки"
Также в столь важную для певицы дату она выпустила лирическую композицию "Батьки", которую посвятила всем украинским матерям и папам.
"В мире очень много песен о любви, но нет о большой любви к родителям. Этой песней я очень хочу поддержать всех, кто потерял родных и тех, кого вынужденно разделила расстояние", – прокомментировала премьеру Алина.
Вместе с треком артистка выпустила лирик-видео, который снимала на телефон.
Алина Гросу выпустила песню "Батьки": видео
К слову, в феврале Алина Гросу на время приезжала в Украину, чтобы увидеться с родными. Она восхищала сеть фото с 5-летним братом, а также показала свою бабушку.