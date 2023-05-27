Алина Байкова в футболке Fuck you Putin посетила Каннский кинофестиваль: ее обступили охранники
Источник:Алина Байкова
Украинская модель Алина Байкова решила привлечь мир к войне в Украине во время Каннского кинофестиваля. Для этого девушка вышла на красную дорожку в футболке с надписью "Fuck you Putin".
На Каннском фестивале украинцы пытались напомнить миру о войне. В частности, ранее мы сообщали, что украинская блоггерша Илона Чернобай вышла на красную дорожку в желто-синем платье, которую публично облила искусственной кровью.
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Одежда Алины Байковой также была в цветах украинского флага. Когда модель пыталась снять пальто, чтобы все увидеть ее "обращение" к российскому диктатору Владимиру Путину, ее сразу обступили охранники.
Алина Байкова пришла на Каннский кинофестиваль в футболке Fuck you Putin / Фото с ее инстаграммы
Охранники мероприятия заставляли украинку прикрыть надпись на футболке, пытались застегнуть ее верхнюю одежду и всячески прикрывали собой девушку, чтобы другие гости не видели этого.
Они не давали Алине Байковой свободно пройти по дорожке и позировать перед камерами, из-за чего ей приходилось несколько раз полностью застегивать пальто.
Алина Байкова в футболке Fuck you Putin на Каннском кинофестивале / Фото с ее инстаграммы
Несмотря на это Алина не оставляла попыток донести миру свое послание. Добавим, что перформанс Байкова устроила во время премьеры фильма Кена Лоуча "Старый дуб". А действия охраны связаны с тем, что на кинофестивале запретили какие-либо протесты.
В сети украинцы отреагировали с восторгом:
- "Вы – настоящая украинка!"
- "Вы чрезвычайно смела! Спасибо Вам за вашу поддержку, за ваше напоминание этому миру, что есть империя зла, которую нужно уничтожить!"
- "Окружили девушку, как террориста! Спасибо за вашу позицию".
- "Смелая и сильная. Спасибо за твою верность. Ты невероятная".
- "Благодарю тебя за твою несокрушимую позицию. Ты искренний, добрый, прекрасный человек. Достойная украинка! На таких, как ты, и держится наша страна!"
- "Алина – пример для всех украинцев, живущих за границей: смелая, готовая бороться за поддержку Украины всегда".
- "Спасибо, что сделали это".
Кстати, на церемонии открытия фестиваля 16 мая французская актриса Катрин Денев почтила память жертв войны, прочитав стихотворение украинской поэтессы Леси Украинки "Надежда".