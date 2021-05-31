Настроение портят люди, – Елена Шоптенко назвала свои секреты бодрости и позитива

Успешная украинская танцовщица Елена Шоптенко дала несколько советов, как улучшить испорченное настроение и не погрузиться в депрессию. Она призналась, что надо заниматься любимыми вещами.

За кулисами Improv Live Show от Нового канала звездные участники делились своими лайфхаками хорошего настроения. Секрет бодрости и позитива украинского хореографа Елены Шоптенко, например, в отдыхе.

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Елена Шоптенко поделилась лайфхаками хорошего настроения

Танцовщица подчеркнула, что отдых – неотделимая часть любой деятельности. Она убеждена, что если вовремя не отдохнуть, то эффективность падает.

"Если говорить о каких-то лайфхаках, то мне кажется, что ресурса добавляет занятие любимым делом. Я стараюсь один-два раза в день делать то, что доставляет мне истинное удовольствие. Например, выделяю хотя бы пять минут, чтобы выпить чашечку кофе с конфеткой наедине с собой. Вот такие мелочи делают жизнь значительно лучше. Правда!" – считает Елена Шоптенко.

Знаменитость добавила, что научилась мириться с ситуациями, которые для кого-то кажутся катастрофой.

Очень часто в жизни настроение портят люди. Но в то же время я прекрасно понимаю, что все мы разные. Каждый имеет право вести себя, как хочет. Данный факт нужно понять и принять. Я это смогла, поэтому люди на меня уже не действуют. Настроение может испортить какое-то неприятное событие,

– призналась Шоптенко.



Елена Шоптенко, Евгений Кот и Влад Яма / Фото "Нового канала"

Хореограф старается подходить к вопросу настроения по-философски. Она подчеркнула, что следует помнить, что есть понятие "эмоция", а также "состояние".

"Эмоция длится около двух секунд. А все, что длится дольше, – это уже состояние. И застревать в негативных состояниях – очень деструктивно для человека. Каждый раз, когда начинаю погружаться в какое-то неприятное состояние, даю себе указание воспринять это как эмоцию. Просто быстро ее прожить и не допустить, чтобы она переросла в состояние. Вот таким способом я немного себя обманываю", – рассказала Елена Шоптенко.