Состояние было критическое, – Алексей Вертинский впервые за 4 месяца рассказал об операции на сердце

Летом актеру Алексею Вертинскому сделали сложную операцию на сердце. Спустя всего 4 месяца он дал первое интервью, в котором рассказал детали болезни.

В июне этого года дочь Вертинского – Ксения сообщила, что отцу нужна сверхсложная операция на сердце. Она обратилась к поклонникам за финансовой помощью. Средства на лечение и реабилитацию собрали за 10 часов. Теперь Алексей прошел реабилитацию и впервые дал интервью.

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Алексей Вертинский об операции на сердце

10 июня актер еще играл в театре, а уже через два дня почувствовал боль в груди. Однако тогда не обратился к врачам, подумал, что все пройдет. Из-за такого отношения к собственному здоровью Вертинский попал в больницу уже в критическом состоянии.

Ухудшение состояния здоровья актера заметила его дочь Ксения. Именно она настояла на том, чтобы отец пошел к врачу. Тогда-то и выяснилось, что необходима срочная операция на сердце.

Я не хотел в ту больницу ехать. Так случилось, что Ксения "забросила" меня в машину и увезла в больницу. Врач меня положил и сказал уже не вставать. Операцию нужно было сделать еще вчера. Состояние было критическое,

– рассказал актер.

Алексей возобновился, но война оказала большое влияние на здоровье. Актер благодарен поклонникам, которые в столь сложное для всей страны время помогли его семье собрать необходимую сумму на лечение. Вертинский подчеркнул, что "украинский народ – самый лучший народ в мире".

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