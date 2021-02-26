Украинский предприниматель Алексей Тригубенко стал любимцем шоу "Холостячка". Многие фанаты были убеждены, что именно его должна выбрать Ксения Мишина в финале, впрочем, даже образ "идеального мужчины" не спас ситуацию. Мужчина поделился, почему он любит, когда о нем так вспоминают.

Алексей Тригубенко принял участие в проекте канала "СТБ" #СильнийЯ, где поделился мыслями о своей личной жизни и детстве. В частности, он затронул тему гендерных стереотипов, которые навязывает общество.

К слову Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко рассказал о первой любви

У меня куча недостатков, – Тригубенко о "неидеальности"

Мужчина признался, что у него не было цели нравиться всем. Он утверждает, что он такой, какой есть – со всеми своими недостатками и мыслями, и может общаться с аудиторией на любые темы.

Я долго сердился, потому что у меня куча недостатков, я себе ужасно не нравлюсь: мне не нравится, как я разговариваю, какой имею вид, как пишу. И, возможно, это подталкивает меня постоянно работать над собой,

– рассказал Тригубенко о навязанный шоу образ идеального партнера.

Финалист проекта "Холостячка" добавил, что с детства имел страх не соответствовать ожиданиям близких. Особым наставником для него стал отец, который в молодом возрасте пытался поставить на ноги всю семью. Он рассказал, что когда он появился в семье, отцу было всего 18 лет. И потому Алексей рос с мыслью, что в его 30 он добился меньшего, чем отец в свои 18.

"Во время университета я всегда пытался сделать что-то такое, чтобы доказать родителям, что я тоже могу чего-то достичь. И насколько тяжело и мучительно было принимать неудачи. Только 3 года назад, когда я начал работать над собой, я понял, что не хочу родителям ничего доказывать, я их люблю такими, какие они есть. И только после этого мне стало гораздо легче жить", – поделился опытом Алексей. Он добавил, что в свое время из-за неуверенности и боязни родителей не попасть в какую-то плохую историю он погряз в долгах. Мужчина очень хотел открыть собственный бизнес, но при очередной неудаче он боялся услышать от отца: "Ну вот, видишь, я же говорил, что у тебя ничего не получится".

Я на собственном опыте знаю, что такое депрессия и эмоциональное истощение. Были серьезные проблемы на работе, были проблемы с партнерами, у меня просто на всех фронтах было все очень плохо. Не хотелось выходить из дома, общаться с друзьями. Пришлось изрядно поработать над собой, чтобы вернуться в нормальное состояние,

– поделился воспоминаниями о выгорании и депрессии бизнесмен.

"Мужчина не плачет": что думает Алексей о стереотипах

Тригубенко рассказал, что его папа – мастер спорта по восточным единоборствам, и поэтому с самого детства он отдавал Алексея на различные спортивные кружки. Отец очень хотел, чтобы его сын был мужественным.

"Сейчас я считаю, что для того, чтобы быть мужественным, мне не обязательно ходить на бокс. Еще меня затрагивает стереотип, что мужчина должен зарабатывать больше. Это не имеет значения, я видел много пар, у которых мужчина зарабатывает меньше женщины в 10 раз, и у них офигенные отношения, – убежден мужчина.

Тригубенко также осуждает полигамность отношений у мужчин (когда есть несколько партнерш), а также не разделяет мнение, что мужчина – глава семьи. По его мнению, главное – это партнерство. Что касается женщин, которые ему нравятся, то это Лера Бородина и Кристина Решетник, но главным примером среди женщин считает свою мать.