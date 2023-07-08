Не могу собраться, – финалист "Холостячки" Тригубенко рассказал, осознает ли себя отцом

Финалист "Холостячки" с Ксенией Мишиной Алексей Тригубенко стал отцом, чем удивил всех поклонников. Он рассказал о первых впечатлениях от отцовства.

Финалист "Холостячки" Алексей Тригубенко мало рассказывал о личной жизни, поэтому новость о его отцовстве удивила всех. Мужчина на своей странице теперь поделился, как чувствует себя в роли отца.

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Первые впечатления Алексея Тригубенко

Вчера бизнесмен рассказал, что их отпустили домой, вероятно, имея в виду ребенка и его мать. Он также поделился, что теперь понимает всю ответственность отцовства.

Сегодня я зря не отменил все рабочие вопросы и встречи. Уставший и не могу собраться, но теперь нужно учиться успевать все. Приоритеты и ценности сильно изменяются. Чувство ответственности совсем на другом уровне. Теперь, родители, я вас понимаю,

– поделился Тригубенко.



Тригубенко о первых впечатлениях / Фото с инстаграм-сториз



Тригубенко о первых впечатлениях / Фото с инстаграм-сториз

"Еще не до конца осознаю, что стал отцом. Так интересно наблюдать за ним, за всеми движениями и эмоциями", – добавил Алексей.



Тригубенко о первых впечатлениях / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что только в июне 2022 года Алексей Тригубенко показывал девушку, с которой его разделила война. Он познакомился с Алиной из Черновцов за месяц до февраля, устраивал свидание, но из-за вторжения девушка уехала за границу.

Тогда Алексей признавался, что не может вынудить ее вернуться в Украину. Хотя добавлял, что стал больше мечтать о семье и детях. "Сейчас я мечтаю о том, чтобы война закончилась и Алина вернулась в Киев", – сказал Тригубенко. Но действительно ли Алина – мать его сына, неизвестно.