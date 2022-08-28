Алексей Суровцев вышел в свет с бывшей женой: сошлась ли пара
Источник:инстаграм Алексея Суровцева
Актер Алексей Суровцев, которого называют "котомамой", возобновил отношения с бывшей женой и показал общие фото. Муж признался, что он больше не холостяк.
Украинский актер и чемпион Украины по стриптизу Алексей Суровцев во время войны стал волонтером – он спасал четырехлапых друзей. За это его стали называть "бородатой котомамой". Но это не единственные изменения, которые произошли в жизни Алексея.
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Алексей Суровцев воссоединился с экс-женой
Актер опубликовал общие фото с Ксенией – бывшей женой. Как оказалось, Алексей Суровцев возобновил отношения с женщиной и на днях вышел с ней на свет.
Говорят, "нельзя войти в одну реку дважды" или "в прошлом будущего не построишь". Можно найти много поговорок, не дающих второго шанса. Но кто же эти поговорки придумал? Я всегда даю второй шанс, иногда и третий, и четвертый,
– считает Алексей Суровцев.
"Совершать ошибки – это нормально. Ненормально их не осознавать. Поэтому мы придумаем свою поговорку, свою историю", – добавил он.
На общих фотографиях Алексей и Ксения Суровцевы позировали на фоне НСК "Олимпийский" в красивых вышитых нарядах.
Алексей и Ксения / Фото с инстаграма актера
Что говорил Алексей Суровцев о воссоединении с бывшей
- Ксения Суровцева – 10-кратная чемпионка Украины по эротическому танцу и вторая жена актера. Брак Алексея и Ксении продлился 12 лет. Развод был для пары очень сложным.
- "Этот развод – он нам очень нужен. Потому что он изменился, я очень изменился. Я просто почувствовал, что я хочу быть с ним", – поделился актер.
- Алексей Суровцев только на днях признался, что он больше не холостяк, а его сердце снова занято. "Я вернулся к жене, к Ксении и мы сейчас вместе. Это тот человек, с которым я хочу встретить старость".
Алексей и Ксения Суровцевы к разводу / Фото с инстаграма актера