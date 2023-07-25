Ищем локацию, – Алексей Суровцев рассказал подробности свадьбы с бывшей женой Ксенией
Источник:"ЖВЛ"
Украинский актер Алексей Суровцев впервые рассказал о том, где и когда они с бывшей супругой Ксенией планируют устроить свадьбу. По его словам, праздник не будет громким, максимальное количество гостей, которое они хотели бы пригласить – 15 человек.
Звездная пара женится во второй раз. В июне актер сделал предложение бывшей жене на открытии своей ветеринарной клиники в Ирпене, Ксения этого совсем не ожидала.
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Алексей Суровцев рассказал подробности свадьбы с любимой
Актер отметил, что праздник состоится осенью. Супруги хотели расписаться и уехать на отдых, однако сейчас это невозможно сделать. Следовательно, влюбленные хотят сделать камерную свадьбу в кругу самых родных.
Свадьба будет, ищем сейчас локацию. Идеально было бы расписаться и поехать куда-нибудь на острова, но мы понимаем, что пока это невозможно. Потому мы ищем сейчас локацию на 10-15 гостей максимум. Хотим расписаться, легкий фуршет, немного посидели и все. Не будет громкой свадьбы,
– рассказал актер.
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Отношения Алексея Суровцева с Ксенией: главное
- Ксения Суровцева является второй супругой актера. В браке они прожили 12 лет, однако позже развелись. Этот период для пары был очень сложным.
- Впоследствии Суровцев встречался с бодибилдером Анной Скворцовой. После 2 лет отношения пары завершились. По словам Алексея, причиной разрыва стало то, что их отношения походили на экстремальные горки, но без поддержки и понимания.
- После начала полномасштабного вторжения Алексей с Ксенией возобновили общение. Пара очень поддерживала друг друга и поняла, что между ними до сих пор есть любовь. В июне Суровцев сделал предложение любимой.