Актер Алексей Суровцев сделал предложение бывшей жене: "Не могу объяснить эту связь"

Украинский актер Алексей Суровцев на открытии ветеринарной клиники в Ирпене сделал предложение бывшей жене Ксении, с которой он расстался два года назад. Пара во время полномасштабной войны очень поддерживала друг друга и поняла, что между ними до сих пор есть любовь.

Суровцев, который на днях показывал, как спасал животных из Херсонской области, 16 июня открыл в Ирпене ветеринарную клинику и обновленный приют "Бородатая котомамуля". Прямо во время мероприятия он сделал предложение бывшей супруге.

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Алексей взял в руки микрофон и сказал, что нужно исправлять ошибки прошлого. Итак, актер в присутствии гостей встал на одно колено, достал из кармана коробочку с кольцом и сказал: "Выходи за меня второй раз". Ксения ответила "да".



Алексей Суровцев сделал предложение Ксении / Фото с ее инстаграм-сторис

В соцсетях пара объяснила, что между ними до сих пор есть любовь.

Мало кто знает, что мы с Ксенией два года как разведены. Сегодня я решил, что свои ошибки нужно исправлять. Люблю тебя, Ксения Суровцева,

– написал Алексей.

В то же время его бывшая супруга Ксения распяла больше об их отношениях. По ее словам, пара поддерживает друг друга уже 15 лет.

"Так случилось, что наши руки всегда были рядом. не могу объяснить мозгом эту связь. Но он так крепок, что годы, страны, расстояния никак и никогда не влияли на него. Это то, что просто ощущаешь. Надо всегда следовать ощущению. Мозг может обмануть, сердце нет… Люблю тебя", – написала девушка.



Алексей Суровцев показал кольцо, с которым делал предложение / Фото с его инстаграммы

Ксения также посоветовала подписчикам слушать свое сердце и никогда не считаться с тем, что привычно для большинства.

Друзья и поклонники были приятно удивлены такой радостной новостью. В комментариях они написали паре приятные слова:

"Ураааааа) была на первой свадьбе, жду вторую. Я очень рада, что вы не потеряли друг друга".

"Как я радуюсь, когда люди, несмотря ни на что, идут на встречу друг другу! Поздравления!"

"Приветствую друг!)) это было очень трогательно".

"Привет! Вы невероятная пара, которая прошла много испытаний. Счастья и мира".

"Эта связь чувствовалась всегда, даже когда в реальности на нее не было и намека. Обожаю вас".

Свидетелями романтического события были известные звезды, в частности актриса Ольга Сумская, актер Тарас Цымбалюк и финалист "Холостячки-2" Дмитрий Шевченко.

Что известно об отношениях Алексея Суровцева с Ксенией: главное

Ксения Суровцева – многократная чемпионка Украины по эротическому танцу и психолог, а также вторая жена Суровцева, с которым они прожили в браке 12 лет. Развелись супруги около 2 лет назад.

– многократная чемпионка Украины по эротическому танцу и психолог, а также вторая жена Суровцева, с которым они прожили в браке 12 лет. Развелись супруги около 2 лет назад. После развода у Суровцева был роман с бодибилдером Анной Скворцовой, с которой Алексей разошелся еще до полномасштабной войны. Пара находилась в отношениях около 2 лет.

Напомним, что с Ксенией актер возобновил отношения во время полномасштабной войны. Алексей Суровцев еще год назад признался, что он больше не холостяк, а его сердце снова занято: "Я вернулся к жене, к Ксении и мы сейчас вместе. Это тот человек, с которым я хочу встретить старость".

К слову, Суровцев с первых дней войны выезжал на поиски брошенных котиков и собачек и доставал их из разрушенных домов. Сначала актер спасал животных в Ирпене, а затем начал ездить в Бучу и Гостомель. Когда количество спасенных пушистиков превысило 200 тысяч, Алексей открыл приют, а затем и ветеринарную клинику.